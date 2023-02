Szombaton a még térségünkben lévő melegfrontot utoléri a ciklon hidegfrontja. Az ország északkeleti felén (a Sopron-Szeged vonalban és attól északkeletre) erős lökésekkel kísért nyugati-északnyugati szél támad. A legerősebb lökések 50-70 km/óra köré várhatóak). Délnyugatabbra mérsékelt, kissé élénk délnyugati szél lesz jellemzőbb.



Délelőtt országszerte borongós égbolt várható, míg délután már időnként és helyenként, de elsősorban a nyugati országrész felett szakadozottabbá válhat a felhőzet, és előbukkanhat a nap is.

Jelentéktelen eső, záporeső itt-ott, de főként az északi megyékben előfordulhat.

Kifejezetten enyhe időben lehet részünk, északon is megenyhül a szél hatására átkeveredő levegő. Országszerte +10 fok feletti maximumok várhatóak, sőt délen, délnyugaton a +15 fokot is meghaladhatja néhol az maximum érték. A szél azonban csökkenti a hőérzetünket.

Éjjel kissé mérséklődik.

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Forrás: Köpönyeg

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek délután 14,

szombat reggel 7,

szombat délután 13,

vasárnap reggel 6 fok körül alakul.

Fotós: Koszorus Rita

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap egy újabb ciklon meleg-, majd hidegfrontja érheti el hazánkat. Erősen szeles, erősen felhős, szórványosan kisebb esőkkel, záporokkal tarkított időre van kilátás. Az Északi-középhegység legmagasabb csúcsain, a hidegfront érkezésekor akár átmeneti havas eső, hóesés is előfordulhat, de összességében még marad a kifejezetten enyhe időjárás.

- Hétfőre előreláthatólag csökken a hőmérséklet is, és a felhőzet is, naposabbra fordulhat az idő. Azonban néhol előfordulhatnak kisebb záporok. Az ÉNY-i szél is mérséklődik, de az ÉNY-DK irányú szélcsatornában továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. Pár fokot csökkenhet a hőmérséklet.