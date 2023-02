Kedden egy gyenge hidegfront hatására a Dunántúlon és északkeleten kissé megélénkül az északnyugati szél, és tovább melegszik a levegő.



Csökken a levegő nedvességtartalma, emiatt a délelőtti foltokban párásabb, szűrtebb napsütést követően a déli, délutáni órákra már többnyire derült, zavartalan napsütéses idő valószínű. Északon, északkeleten maradhatnak felhősebb területek, lehetnek mérsékelt felhősödések.

Délnyugaton már jellemzően +10 fok fölötti maximumok lesznek kora délután, és északon, északkeleten is jelentősen megenyhül, de ott a nyugatihoz képest továbbra is hűvösebb idő valószínű.

Éjszaka csillagfényes, szélcsendes idő lesz jellemző. Fagypont köré, sokfelé még az alá hűl a levegő. Kisebb párásság, néhol köd is előfordulhat.

Kattints a képre részletes előrejelzésért!

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd reggel 0,

kedd délután 11,

szerda reggel 1 fok körül alakul.

Tartósan frontmentes időszak köszönt ránk, a közelgő napokban nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A vérnyomásproblémák azonban most is előjöhetnek, különösen délelőtt okozhat sokaknál gondot a rosszullét, és a szédülés. A koncentrálási problémák szintén fokozódhatnak. Az ízületi bántalmakkal élők főként reggel tapasztalhatnak végtagfájdalmakat. A következő napokban erősödhetnek az allergiás tünetek az arra érzékenyeknél. A fényszegény téli időszakot követően sokan kikívánkozunk a természetbe, érdemes is lehet kihasználni a jó időt kirándulásra, sportolásra, szabadtéri tevékenységekre. Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán és csütörtökön is túlnyomóan napos időjárás a legvalószínűbb, néhány órás, mérsékelt felhősödésekkel, gyenge légmozgással, a hőmérséklet pedig kellemesen enyhének ígérkezik, igazi tavaszi időben lehet részünk. Az ország délnyugati felén csütörtökön 1-2 fokkal +10 fok felett tetőzhet a hőmérséklet. A reggeli, délelőtti órákban néhol nem zárható ki köd.

Forrás: eumet.hu