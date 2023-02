Délelőtt csak elvétve, délután már többfelé fordulhatnak elő futó záporok, főként északon néhol hózáporok.

Az ország nyugati, délnyugati részének, valamint az északkeleti határszél kivételével erős NY-ÉNY-i szél fúj.

Éjszaka is ugyanilyen marad időjárásunk.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 6,

szerda reggel 0,

szerda délután 6,

csütörtök reggel 1 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A fagyos idő és a megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, pénteken és szombaton is marad a gyakori frontátvonulás. Változóan, többnyire erősen felhős, borult ég mellett időszakosan kell számítani esőre, havas esőre, havazásra vegyesen, illetve ezek záporos formájára egyaránt. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullik. Emellett gyakran és sokfelé fúj erős, időnként viharos NY-i, ÉNY-i szél. Péntek estétől szombat délig, főként északnyugaton a legerősebb széllökések akár meghaladhatják a 80-90 km/h-it is. A legintenzívebb záporokat dörgés, villámlás is kísérheti. A hőmérséklet tág határok között, országrészenként eltérően fagypont és +10 fok között ingadozik, de összességében viszonylag enyhe időben lesz részünk.

- Vasárnaptól előreláthatólag lehűl az idő, és kissé visszavesz erejéből, de eleinte még élénk, erős marad az ÉNY-iról É-ira, majd ÉK-ire forduló szél. Napsütés és felhőátvonulások mellett vasárnap, hétfőn is kialakulhatnak elszórtan futó, kezdetben vegyes halmazállapotú záporok, majd inkább kisebb hózáporok, de jelentős csapadék már nem valószínű. forrás: eumet.hu