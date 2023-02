Szórványosan, időszakosan kialakulnak záporok, kisebb esők, de tartós, jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Ismét emelkedik pár fokot a hőmérséklet. Éjszaka egy mediterrán ciklon melegfrontja alakítja az időjárást. Erős, az északi országrész kivételével gyakran viharos lökésekkel kísért DNY szél támad. A legerősebb széllökések 50-70 km/óra köré várhatók.

Kezdetben szakadozottan felhős égbolt és szórványosan kialakuló záporok ígérkeznek, majd éjfélt követően zártabb felhőzetre és É-D-i irányban haladó kiadósabb esőket hozó csapadéksáv érkezésére van kilátás. Itt-ott az ég is megdörrenhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 6,

péntek délután 13,

szombat reggel 6 fok körül alakul.

A légkörben zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfront jellegű hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton előreláthatólag erőteljes hidegfront érkezik. Északnyugat felől már hajnaltól kezdve egyre többfelé váltja viharos ÉNY-i szél az addig is erős lökésekkel kísért DNY szelet. Hajnalban még országszerte számítani kell esőre, heves esők is előfordulhatnak (zivatar sem kizárt), majd fokozatosan dél felé távolodik a csapadékmező. A fronttal hideg levegő érkezik, elgyengül, megszűnik a csapadék, és észak felől felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Délen eshet legtovább az eső. Éjszaka dél felől újabb csapadékzóna érkezhet, ezúttal nagyrészt havas esőre, havazásra lehet a déli országrészben számítani.

- Vasárnap erős É-ÉK-i szél fúj. Borongós idő ígérkezik, főként délen és keleten havas esővel, esővel, hóval vegyesen. Tovább csökken a hőmérséklet, hajnalban fagy is előfordulhat.

- Hétfőn általában mérsékelt, keleten élénkebb ÉK-i szél ígérkezik. Változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőzet lehet felettünk. Elvétve előfordulhat kisebb havazás, hózápor, havas eső. Hajnalban ismét lehet fagy, és várhatóan napközben is +5 fok köré emelkedik csak a hőmérséklet.

- Keddre előreláthatólag lenyugszik a légkör felettünk. Mérsékelt légmozgás mellett, változóan napos-felhős idő kialakulása körvonalazódik. Néhol előfordulhat kevés eső is. Kissé emelkedni kezd a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)