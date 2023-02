Délen néhol még lehet szűrt napsütés. A felhőzet miatt pár fokkal alacsonyabban tetőzik a hőmérséklet a szerdaihoz képest. Számottevő csapadék napközben még nem várható. Gyenge marad a légmozgás. Este országszerte vastagodik a felhőtakaró. A nyugati határszélen itt-ott szemerkélés, kisebb zápor is lehet. Éjjel kelet felé halad a szórványos, többnyire gyenge esőket adó csapadéksáv, melyből itt-ott kialakulhat rövid zápor. Számottevőbb eső az északkeleti térségben ígérkezik. Hajnalban, nyugaton vékonyodik, szakadozik a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 16,

csütörtök reggel 6,

csütörtök délután 10,

péntek reggel 7 fok körül alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein enyhe légtömeg található felettünk az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken általában erősen, de időről-időre szakadozottan felhős ég mellett, szórványosan alakulhatnak ki záporok. Élénkülő, a déli országrészben felerősödő DNY-i szél mellett, ismét kissé emelkedik a hőmérséklet.

- Szombaton előreláthatólag erőteljes hidegfront érkezhet. Továbbra is nagy bizonytalansággal előrejelezhető ez az időszak. Most az a legvalószínűbb, hogy északnyugat felől már hajnaltól kezdve egyre többfelé váltja viharos ÉNY-i szél az addig is erős lökésekkel kísért DNY szelet. Hajnalban még országszerte számítani kell esőre, heves esők is előfordulhatnak (zivatar sem kizárt), majd fokozatosan dél felé távolodik a csapadékmező. A fronttal érkező hideg levegő hatására, hirtelen lehűlésre van kilátás, ami helyenként akár halmazállapotváltást is eredményezhet, miközben elgyengül a csapadék és észak felől felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap.

- Vasárnap már csak nyugaton valószínű erősebb szél, másutt mérséklődik a légmozgás. Északon változó, szakadozott, délen vastagabb, zártabb felhőzet ígérkezik itt-ott vegyes halmazállapotú szemerkéléssel. Tovább csökken a hőmérséklet, hajnalban fagy is előfordulhat. (forrás: eumet.hu)

- Hétfőn általában mérsékelt, keleten élénkebb ÉK-i szél várható. Változó vastagságú, inkább északon el-elvékonyodó felhőzet kialakulása a legvalószínűbb. Délen vegyes halmazállapotú szemerkélések is lehetnek. Hajnalban ismét lehet fagy, és várhatóan napközben is +5 fok köré emelkedik csak a hőmérséklet.

- Keddre előreláthatólag lenyugszik a légkör felettünk. Mérsékelt légmozgás mellett változóan napos-felhős idő kialakulása körvonalazódik. Egyelőre a nyugati térség látszik felhősebbnek, ott vegyes szitálás sem kizárt, míg keleten, északkeleten valószínűbb a napsütés.