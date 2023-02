A délnyugati megyék kivételével erős, 50-70 km/órás lökésekkel kísért NYÉNY-i szél fúj.

Délután a Dunántúl felett borongósabbra fordulhat, illetve ott sokfelé előfordulhat eső, illetve késő délutántól egyre inkább havas eső, majd hóesés is. Nagyjából a Duna vonalától keletre szakadozottabb felhőzet a valószínűbb időszakos, változó napsütéssel, de elszórtan arrafelé is lehet havaseső zápor.

Marad az erősen szeles idő.

Éjjel többnyire lecsökken a felhőzet, csak a Dunántúl nyugati, délnyugati térsége fölött várható erősebben felhős ég. A felhőzetből ott időszakosan havas eső, hóesés is előfordul.

Többnyire mérséklődik a légmozgás, de a középső országrészben továbbra is élénk széllökésekkel kell számolni.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 6,

csütörtök reggel 3,

csütörtök délután 6,

péntek reggel 1 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Péntekre - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - általában erősen felhős égbolt ígérkezik. Egy kiterjedtebb csapadékmező érheti el az országot, melyből térben és időben is változó, vegyes halmazállapotú csapadék hullik. Egyelőre délelőttre elsősorban a Dunántúlon valószínű havas eső, havazás, majd délutánra átterjed keletre is a csapadék. Nyugaton esőbe válthat, míg keleten havas eső, hóesés látszik valószínűbbnek. Eleinte mérsékelt légmozgás valószínűbb, de délután, este ismét viharos szél támadhat az ország túlnyomó részén.

- Szombaton is marad a változékony, szeles időjárás. Viharos lökésekkel kísért ÉNY-i szél ígérkezik a legmeghatározóbbnak. Előreláthatólag szakadozik, lecsökken a felhőzet és többségében kisüt a nap, de időszakos felhőátvonulások, felhősödések zavarhatják meg a napsütést, illetve elszórtan futó záporok is kialakulhatnak (eső, havas eső).

- Vasárnap végre országszerte mérsékeltebb légmozgás valószínű. Erőteljesebb lehűlés kezdődhet. Hajnalban országosan gyenge vagy mérsékelt fagy valószínű és napközben is +5 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Felhős és naposabb területek, időszakok váltakoznak. Néhol előfordul hószállingózás, gyenge hóesés is.

- Hétfőn is gyenge légmozgás, változó felhőzet várható. Hajnalban, reggel többfelé kialakulhat erősebb, -5 fok alatti fagy, és helyenként napközben is fagyos maradhat a levegő. Többnyire fagypont köré emelkedik várhatóan a hőmérséklet. Változóan napos időben, átmeneti felhősödések mellett itt-ott lehet rövid hószállingózás.