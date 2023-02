Hétfőn szélcsendes, nagyrészt napos, kellemesen enyhe, tavaszias idő lesz, de keleten, északkeleten átmenetileg felhősebb időszakok is várhatók, ott lesz a hűvösebb is.

Reggel, délelőtt lehet néhol párásság, ködfoltok, majd ezek általában megszűnnek. Csapadéktól nem kell tartani.

Éjszaka zömében csillagfényes, eseménytelen idő ígérkezik, fagypont körüli, északon, és keleten inkább fagypont alatti minimum hőmérséklettel. Pára- és ködfoltok kialakulhatnak.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő reggel 1,

hétfő délután 10,

kedd reggel 1 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A fagyos idő és a megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden egy gyenge hidegfront hatására a Dunántúlon és északkeleten kissé megélénkül az ÉNY-i szél, és tovább melegszik a levegő. Csökken a levegő nedvességtartalma, emiatt többnyire derült, zavartalan napsütéses idő várható, csak északkeleten lehet mérsékelt felhősödés. Nyugaton már +10 fok fölé is emelkedhet a maximum hőmérséklet, és keleten, északkeleten is jelentősen megenyhül, de ott a nyugatihoz képest hűvösebb idő valószínű.

- Szerdán és csütörtökön is túlnyomóan derült időjárás a legvalószínűbb, gyenge légmozgással, a hőmérséklet pedig kellemesen enyhének ígérkezik, igazi tavaszi időben lehet részünk. Az ország nyugati felén csütörtökön 1-2 fokkal +10 fok felett tetőzhet a hőmérséklet. A reggeli, délelőtti órákban néhol nem zárható ki köd.

- Pénteken előreláthatólag ismét egy hidegfront alakíthatja az időjárást, de ez már nedves levegőt is hoz magával, emiatt pedig erősen felhős, borongós időre van kilátás, többfelé kisebb esővel, záporesővel. Az északnyugati szélcsatornában megerősödik az ÉNY-i szél. Erre az egy napra pár fokot csökkenhet a hőmérséklet.

- Szombaton már nagy bizonytalanság mellett, de folytatódni látszik a változékony időjárás. Ekkor egy melegfront, és az élénkülő DNY-i szél hatására a nyugati területeken akár +15 fok is lehet, az ország többi részén inkább a felhős időszakok jellemezhetik az időjárást, helyenként esővel, záporesővel.

- Vasárnap hidegfront követheti a melegfrontot, így szeles, felhőátvonulásokkal és záporokkal tarkított, enyhe idő a legvalószínűbb. Északkeleten is +10 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. forrás: eumet.hu