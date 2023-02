Sok napsütésre számíthatunk, de mérsékelt felhősödések is várhatók. Elvétve futó hózápor is lehet. Hidegre fordul az idő. Hajnalban országos fagy várható, és napközben is csak 1-2 fokkal emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Éjszaka derült égre, és országszerte fagyos időre készülhetünk. A leghidegebb az északi fagyzugos részeken, valamint az északkeleti csücsökben valószínű, ott -10 fok alatti minimum értékek is előfordulhatnak. Keleten még élénk marad a szél, másutt teljesen legyengül.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel -2,

vasárnap délután 2,

hétfő reggel -3 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn keleten napsütéses, nyugaton mérsékelten felhős-napos idő ígérkezik. Csapadék nem valószínű. A keleti országrészben még mindig élénk ÉK-i szél fúj.

- Keddtől péntekig alapvetően napos, nagyobbrészt derült, hideg idő várható, említést érdemlő csapadék nélkül. Egyedül kedd éjszaka, szerda hajnalban lehet esetleg néhol jelentéktelen hószállingózás átmeneti felhősödésből. Általában gyenge, mérsékelt légmozgás ígérkezik, de csütörtökön, pénteken helyenként megélénkülhet a DK-i szél. Kifejezetten hideg éjszakákra készülhetünk, és kevéssel fagypont feletti maximumokra, azonban lassan-lassan emelkedik majd a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)