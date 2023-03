A nyugati országrészben erősödő, keleten élénkülő DNY-i szélnek köszönhetően már keleten is jelentős enyhülés lesz tapasztalható.

Változó, átmenetileg lecsökkenő, majd ismét erősebben megnövekvő felhőzet várható.

Reggel keleten is megszűnnek az éjszaka kezdődött esők, több-kevesebb napsütésre országszerte lehet számítani. Délutántól ismét erősebben megnövekedhet a felhőzet, nő a csapadékhajlam szórványos záporok formájában. Hevesebb gócok is kialakulhatnak, az ég is megdörrenhet.

Este, a Dunántúlt ÉNY-ira forduló széllel hidegfront éri el. A front érkezését megelőzően szórványosan, de hevesebb záporok is kialakulhatnak eleinte nyugaton, majd késő este már inkább a keleti megyékben.

Éjjel országszerte felhős égbolt marad jellemző. Kezdetben keleten valószínűbbek záporok, majd ezek elgyengülnek, megszűnnek, de nyugat, délnyugat felől újabb szórványos esőket adó csapadéksáv érheti el az országot. Zömében a déli megyékben ígérkezik számottevőbb mennyiségű eső, míg északon inkább csak itt-ott alakul ki zápor.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 16,

péntek reggel 8,

péntek délután 17,

szombat reggel 9 fok körül alakul.

Erős melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton hidegfront okozhat szeles és ismét hűvösebb időt. A Dunántúlon várható erősebb szél, másutt gyenge vagy mérsékelt légmozgás valószínűbb. Előreláthatólag elsősorban a déli országrészben esik többszöri eső, míg északabbra kevesebb helyen fordul elő, ott is csak futó zápor. Egész nap marad a felhős égbolt, bár időről-időre kissé vékonyodhat a felhőzet, de záporok ekkor is kialakulhatnak.

- Vasárnap is még térségünkben marad a hidegfront. Nyugaton és keleten erős, a középső országrészben mérsékeltebb É-i széllel további lehűlés érkezhet. Nyugaton naposabb, keleten felhősebb idő ígérkezik, míg a középső országrészben szórványos záporok kialakulására van kilátás.

- Hétfőre – már jelentős mértékű előrejelzési bizonytalansággal ugyan, de – viharossá erősödő É-i szél és néhány fokkal még hidegebb idő kialakulása valószínű. Változó, időről-időre felszakadozó felhőzet mellett napos időszakokban is lehet bízni. Említést érdemlő eső nem látszik.

- Kedd hajnalra a sokfelé legyengülő légmozgás és a kitisztuló égbolt hatására ismét fagyveszély körvonalazódik! Napközben napos, nyugodtabb, de az évszakos átlagnál hűvösebb idő most a legvalószínűbb.

- Szerdán hajnalban is lehet fagy. Eleinte napos, gyengén felhős, majd nyugat felől felhősödő idő ígérkezik. A felhőzettel szórványos, gyenge csapadék is érkezhet. forrás: eumet.hu