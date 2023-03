A nyugati, délnyugati országrész kivételével megélénkül, északnyugaton meg is erősödik az ÉNY-i szél.

Országszerte kifejezetten enyhe időre számíthatunk, már mindenütt +10 fok körül, vagy fölötte alakulnak a maximumok.

Éjszaka is sokfelé szeles marad az idő, keleten, északkeleten mérséklődhet jelentősebben a légmozgás. Hajnalra már felhők is érkeznek, és ezekből elvétve már előfordulhat gyenge zápor, illetve havas eső zápor.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 0,

szombat délután 13,

vasárnap reggel 2 fok körül alakul.

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, azonban a légkörnek melegfronti jellege lesz, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap hidegfront érkezik térségünkbe, hűvösebb levegővel. Délelőtt még többfelé élénk, délután már mérséklődő ÉNY-i szélre van kilátás. A felhőátvonulásokból futó záporok, havas eső záporok alakulhatnak ki. Kissé visszaesik a hőmérséklet.

- Jövő hét hétfőn és kedden – növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – borongós idő látszik valószínűbbnek. Többfelé lehet számítani kisebb esőre, záporokra, sőt nyugaton, délnyugaton hétfőn ismét lehet hó. Kedden viszont a déli országrészben élénkülő DNY-i széllel, jelentősebb enyhülés valószínű.

- Szerdára egy ciklon érkezhet térségünkbe. Hajnalban, reggel kiadós esővel, D-i széllel a ciklon melegfrontja alakíthatja időjárásunkat, majd napközben már ÉNY-ira forduló, viharossá fokozódó széllel, megérkezhet a hideg levegő is, emiatt az esőt átmenetileg többfelé havas eső, havazás válthatja fel, majd délkelet felé kivonul a csapadék az országból. forrás: eumet.hu