A több napsütés az ország keleti felén ígérkezik.

Délután, este északnyugaton előfordulhat néhol kisebb eső. Mérsékelt enyhülés kezdődik.

Éjszaka erősen felhős, vagy borongós idő várható, szórványosan kisebb esővel. Északkeleten havas eső is lehet. Az ország legnagyobb részén megszűnnek a fagyok, de északkeleten azért előfordulhat még helyenként gyenge fagy.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 0,

szerda délután 10,

csütörtök reggel 6 fok körül alakul.

Frontmentes, télies jellegű időnk lesz. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A párás levegő kifejezetten kedvez a légúti fertőzéssel járó megbetegedések terjedésének, ezért várhatóan megszaporodnak a légúti megbetegedések is. A változóan felhős idő negatív hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre, jellemző lehet a fáradékonyság, levertség. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön erősen felhős ég, napközben csak elvétve, estétől szórványosan kisebb esők, záporok, az ország nyugati felén már jelentősebb enyhülés, és mérsékelt, nyugaton élénk D-i, DNY-i szél várható.

- Pénteken is zömében erősen felhős ég, elszórt záporok, tovább erősödő DNY-i szél, és már keleten is jelentős enyhülés valószínű.

- Szombaton hidegfront érkezése a legvalószínűbb, záporokkal, zivatarokkal.

- Vasárnap viharossá fokozódó É-i szél, esők, záporok, lehűlés ígérkezik.

- A jövő hét első felében - most még nagy bizonytalansággal ugyan -, de fagyos reggelek, hideg nappalok, szél, elszórtan záporokkal, hózáporokkal tarkított télies időjárás látszik újból kialakulni. forras:eumet.hu