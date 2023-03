Vasárnap hidegfront érkezik térségünkbe, hűvösebb levegővel. Alapvetően felhős időre számíthatunk, időszakos, bujkáló napsütéssel.

A felhőátvonulásokból futó záporok, itt-ott havas eső záporok is kialakulhatnak.

Kissé visszaesik a hőmérséklet a hét utolsó napján Somogyországban.

Kattints a képre részletesebb előrejelzésért!



Főként az északnyugati szélcsatornában fúj élénk, erős északnyugati szél. Éjszaka mérsékeltebbé válik a légmozgás, sok lesz a felhő, és főként nyugaton, délnyugaton kell számítani kisebb esőre, majd hajnalban havas esőre, kisebb havazásra vegyesen.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

vasárnap reggel 0,

vasárnap délután 8,

hétfő reggel 2 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Jövő hét hétfőn és kedden nagyobbrészt erősen felhős, borongós idő látszik valószínűnek. Többfelé lehet számítani kisebb esőre, záporokra, nyugaton, délnyugaton hétfőn havas esőre, kisebb havazásra is. Kedden viszont élénkülő DNY-i széllel, jelentősebb enyhülés kezdődik ismét.

- Szerdán még tovább enyhülhet az idő. A maximum hőmérséklet szinte országszerte elérheti a +15 fokot. Emellett viharos lökésekkel kísért DNY-i szél fúj. Napos, valamint erősen felhős időszakok egyaránt várhatók. Szórványosan fordulhat elő kisebb eső, záporeső.

- Csütörtökön most úgy néz ki, de ez már nagy bizonytalansággal terhelve, hogy nem ér véget a melegedés, tovább emelkedhet, és helyenként el is érheti a hőmérséklet a 18 fokot. A DNY-i szél ezen a napon is élénknek, erősnek ígérkezik, és napos, valamint felhősebb időszakok, valamint tájak váltakozhatnak.