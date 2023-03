Délután, észak felől egyre nagyobb terület fölött szakadozottá válhat a felhőtakaró, de a déli megyékben napnyugtáig erősebben felhős égbolt a valószínűbb. Északkeleten várható a legtöbb napsütés, másutt inkább csak időszakos, bujkáló napfény a valószínűbb. Délen elvétve lehet futó záporeső.

Éjjel többnyire csillagfényes, a déli megyék fölött gyengén felhős égbolt várható. Csapadék nem hullik. Kissé párásodhat a levegő. A szélvédett fagyzugokban még lehet gyenge fagy.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 8,

péntek reggel 4,

péntek délután 7,

szombat reggel 2 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton az ország döntő részén a napsütésé lehet a főszerep, időszakos, gyenge felhősödésekkel. Az ország ÉNY-DK irányú középső sávjában élénk, az északnyugati térségben erősödő ÉNY-i szél támad. A délnyugati országrészben is megenyhül az idő, ekkor már szinte mindenütt +10 fok körül, vagy fölötte alakulnak a maximumok.

- Vasárnap előreláthatólag hidegfront érkezik térségünkbe. Délelőtt még erős, délután már mérséklődő ÉNY-i szélre van kilátás. Az időről-időre megvastagodó felhőzetből, felhőátvonulásokból futó záporok, havas eső záporok alakulhatnak ki. Kissé visszaesik a hőmérséklet. Napos időszakokra elsősorban a középső országrészben van esély.

- Jövő hét hétfőn és kedden - már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – továbbra is borongós idő látszik a valószínűbbnek, viszont D-i áramlással enyhébb levegő érkezhet a déli országrészbe, így délen enyhébb, északon hűvösebb idő kialakulása körvonalazódik. Elszórtan előfordulnak záporok, kisebb esők is. Itt-ott gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat.

- Szerdára mediterrán ciklon érkezhet térségünkbe. Hajnalban kiadós esővel, D-i széllel a ciklon melegfrontja, majd napközben már É-ira forduló, viharossá erősödő széllel, szórványosabbá váló záporesőkkel a ciklon hidegfrontja alakíthatja az időjárást. forrás: eumet.hu