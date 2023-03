Somogy megye térségében hétfőn, reggel még csak a Dunántúlon fúj erős északnyugati szél, délelőtt országszerte borongós, barátságtalan idő ígérkezik. A fokozatosan kelet felé mozgó csapadékmezőből a Dunától keletre valószínű tartósabb, jelentősebb eső, nyugaton már csak szórványosabb, záporosabb, gyengébb csapadék előfordulása valószínűbb. Délután, a Dunántúl térsége felett, nyugat, északnyugat felől a felhőzet is felszakadozhat, kisüthet a nap. Eközben a csapadék várhatóan már a Tisza vonaláig húzódik, de a Tiszántúlon még ekkor is kiadós esők várhatóak a viharos szélben.

Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a maximum érték is csak +8 - +10 fok köré várható. Este viharos széllökések mellett nyugaton szakadozó felhőzet, keleten borús ég és esők várhatóak. Sőt helyenként halmazállapot váltás is bekövetkezhet, így átmeneti időre havas eső és hóesés előfordulásának is megvan az esélye a keleti határvidék térségében. Az éjszaka első felében várhatóan elhagyja hazánk területét a csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 7,

hétfő délután 9,

kedd reggel 1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden tovább hűl a levegő, hajnalban elszórtan gyenge fagy is előfordul. Erős északnyugati szél mellett napos és erősen felhős időszakok gyors váltakozása, futó záporok, havas eső záporok kialakulása várható. Jelentős mennyiségű csapadéktól nem kell tartani. A maximum hőmérséklet legfeljebb +10 fok, jellemzően kevéssel az alatt ígérkezik.