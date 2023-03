Somogy megye térségében kedden délelőtt még országszerte erősen felhős ég valószínű. Elszórtan, de sokfelé eshet eső is. A Nyugat-Dunántúl térségében vegyes halmazállapotú csapadék kialakulásának is megvan az esélye.

Délutánra előreláthatólag csökkenni, szakadozni kezd a felhőzet, illetve csökken a csapadék előfordulásának esélye. A középső és déli megyékben bujkáló napsütés is előfordulhat. Ismét délen lehet enyhébb, +10 fok feletti hőmérsékletű, míg északon hűvösebb a délután. Éjszaka ismét erősen felhős égbolt válik jellemzőbbé. Elszórtan előfordulhatnak szemerkélések is. Jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. A déli országrészben élénkülni kezd a déli szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 4,

kedd délután 10,

szerda reggel 5 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán melegfront alakítja időjárásunkat. Élénk, délen erősebb, északon mérsékeltebb délnyugati szél támad. A szél kifejezetten enyhe levegőt sodor a déli megyékbe, ahol +15 fok ígérkezik. Északon, északkeleten inkább csak +10 fok körüli értékek látszanak egyelőre valószínűbbnek. Emellett többnyire erősen, néhol átmenetileg szakadozottan felhős égbolt valószínű elvétve előforduló futó záporokkal.

Meleg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképesség-csökkenés tapasztalható.

forrás:met.hu eumet.hu windy.com köpönyeg.hu