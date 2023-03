Somogy megyében szerdán melegfront alakítja időjárásunkat. Reggel, délelőtt mérsékelt lesz, majd a nap folyamán fokozatosan élénkül a délnyugati szél, délután a Dunántúlon, estétől már keleten is lehetnek erős széllökések. A szél kifejezetten enyhe levegőt sodor térségünkbe, így szinte mindenütt +10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Emellett változóan, többnyire erősen felhős égbolt várható, elvétve futó záporokkal. Éjszaka is szeles, nagyobbrészt felhős marad az idő, elvétve egy-egy gyenge zápor ekkor is előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 4,

szerda délután 12,

Meleg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképesség-csökkenés tapasztalható.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön élénk, erős nyugati-délnyugati szél, enyhe, de zömében erősen felhős, borongós idő valószínű. Elszórtan fordulhat elő kisebb eső, záporeső, délután néhol zivatar is lehet. Délután északnyugat felől csökkenni kezd előreláthatólag majd a felhőzet, ekkor egy gyenge hidegfront követi a melegfrontot.

- Pénteken előreláthatólag legyengül a szél. A változó felhőzetből elszórtan ismét kialakulhatnak futó záporok, de egy-egy zivatar is előfordulhat. Délkeleten valószínű a legenyhébb időjárás, ott lesz inkább esély zivatarra is.