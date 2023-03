Somogy megye térségében szombaton hidegfront alakítja az időjárást. Délelőtt a délnyugati határvidék kivételével mindenütt, majd a déli órákban már délnyugaton is erős, gyakran viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fúj. A legerősebb széllökések a Balaton északi térségében várhatóak, és olykor elérhetik a 100 km/órát is. Délelőtt északon, északnyugaton szakadozottan, délen erősebben felhős égbolt ígérkezik. Az ország nagyobb részén már nem esik, de elszórtan, legnagyobb eséllyel a délnyugati- és az északkeleti határvidéken esők, záporok is kialakulnak. Délután országszerte felszakadozhat a felhőzet és hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. A délnyugati- és északkeleti határvidék fölött maradhat több felhő. Csökken a csapadékhajlam, de elszórtan ekkor is lehetnek kisebb záporok. Kissé mérséklődik, de erős marad az északnyugati szél. Az elmúlt napokhoz képest csökken a hőmérséklet. Éjszaka gyengén, mérsékelten felhős és csillagfényes időszakok váltakoznak. Fokozatosan legyengül a légmozgás is. Hideg lesz, a hajnali órákban fagypont körüli hőmérséklet valószínű. A szélvédett, mélyebben fekvő területeken több fokos fagy is kialakulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 6,

szombat délután 8,

vasárnap reggel 0 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Általánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. A felső légúti hurutos megbetegedések száma is megnőhet hidegfronti hatásnál. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, tünetek.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap kissé már mérsékeltebb, de továbbra is élénk, olykor erős északnyugati szél várható. Szakadozott, változó felhőzet melletti napsütés ígérkezik jellemzőnek a nap folyamán, de a délután második felében erősebb felhősödés kezdődhet nyugat felől. Kis eséllyel előfordulhat futó, jelentéktelen zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű.