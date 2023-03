Somogy megye térségében pénteken délelőtt ismét egy meleg-, majd késő délután, este egy hidegfront érkezik. Folytatódik a szeles, változékony, záporokkal tarkított időjárás. Délelőtt élénkülő, a déli országrészben olykor erősebb lökésekkel is kísért déli, dél-nyugati szél támad. Eleinte, az ország északi felén szakadozott felhőzet mellett, többfelé kisüthet a nap, míg délen a felhős égbolt lesz jellemzőbb. A déli órákra országszerte felhősebb égbolt a valószínűbb, csak átmenetileg szakadozik a felhőtakaró. Kezdetben a Dunántúl térségében, majd a középső országrészben is heves záporok kialakulására kell készülni. Dörgéssel kísért zivatar is előfordulhat. Estétől a nyugati országrészben, éjjel már keletebbre is viharossá erősödő északi, északnyugati szél fúj. Marad a többnyire erősen felhős égbolt. A hevesebb záporokat, esőket adó csapadékzóna a középső, majd a keleti országrész fölé helyeződik, illetve kelet felé távozik. Hajnalban azonban újabb csapadék érkezhet a nyugati országrész fölé. Ekkor a délnyugati térségben már mérséklődik, az ország nagyobb, északkeletei ?-én azonban továbbra is erős, viharos lökések kísérik az északnyugati szelet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 8,

péntek délután 15,

szombat reggel 6 fok körül alakul.

A melegfronti jelleg dominál, így meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképesség-csökkenés tapasztalható.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton erős, viharos északnyugati szél mellett délelőtt erősen felhős, esőkkel, záporokkal tarkított idő lesz jellemzőbb, majd délután egyre többfelé felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap. Elszórtan ekkor is lehetnek záporok. Csökken a hőmérséklet.