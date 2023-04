Délire fordul és a nyugati országrészben kissé meg is élénkül a szél. Néhány fokkal magasabbra emelkedik a hőmérséklet, mint az elmúlt napokban.

Délelőtt még országszerte napos idő lesz jellemző, de a Dunántúl felett változó erősségű fátyolfelhőzet szűrheti a napsugarakat.

Délután, a Dunántúl felett vastagodni kezd a felhőzet, miközben a középső országrész felett is egyre hangsúlyosabbá válhat a fátyolfelhőzet.

Az esti órákban, északnyugaton elered az eső, miközben keleten is felhősödik az ég. Éjjel kelet felé mozog a csapadék. Északon valószínű több, délen kevesebb, szórványosabb eső. Mögötte, nyugat felől szakadozik a felhőzet. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 15,

péntek reggel 6,

péntek délután 17,

szombat reggel 8 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Az erősödő nappali felmelegedés és a sok napsütés pozitívan befolyásolja hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton a melegfrontot követő hidegfront okoz labilis légköri helyzetet. Délelőtt, északkeleten még borongós időben gyengülő eső várható, miközben az ország túlnyomó részén alapvetően napos idő válik jellemzővé, de időről-időre megnövekedhet a gomolyfelhőzet. A hidegfront érkezése előtt kifejezetten enyhe idő várható, 20 fok fölé melegszik a levegő a mérsékelt D-ies légmozgásban. A délelőtt tartósabban felhős északkeleti határvidéken lehet hűvösebb. Délután a közelgő hidegfront előtt labilizálódik a légkör és északnyugat felől terjeszkedve egyre többfelé pattanhat ki helyi zápor, zivatargóc, miközben északkeleten is szakadozottá válik a felhőzet. ÉNY-ira fordul és átmenetileg felélénkül a szél, de erős vagy viharos szél csak zivatarok környezetében alakulhat ki. A front előreláthatólag jelentősebb lehűlést nem okoz.

- Vasárnap már kevéssé mozgalmas, de változékony idő várható délelőtt több, délután csökkenő felhőzettel. Szórványosan záporok alakulnak ki, de kevesebb helyet érintően, mint az előző napon. Általában kellemes hőmérsékletű időre van kilátás, északkeleten maradhat el ismét a nappali felmelegedés az országos átlagtól.

- Hétfőre – már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – változó felhőtakaró valószínű. Előreláthatólag a nyugati országrész fölé érkezik határozottabb, összefüggőbb felhőzet, melyből délután kisebb zápor is hullhat, míg a középső és keleti országrész felett szakadozott felhőzet, gyengébb felhősödések melletti változó napsütés ígérkezik jellemzőbbnek csapadék nélkül. A hőmérséklet kellemesen enyhének várható.

- Keddre körvonalazódik egy hidegfront érkezése. Előtte enyhe, változóan felhős-napos idő valószínű, majd záporokkal, zivatargócokkal és É-ira forduló széllel nyugat felől csökken a hőmérséklet.

- Szerdára most É-i szélben és hűvös időben, változó, zömmel zárt, északon szakadozottabb felhőzet melletti szórványos esők, záporok valószínűek. forrás: eumet.hu