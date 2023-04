Somogy megye térségében nagypénteken, az ország túlnyomó részén borongós, csapadékos idő várható, csak a nyugati, délnyugati határszélen lehet vékonyabb a felhőzet, ott esetleg szűrt napsütés is előfordul. A reggeli, kora délelőtti időszakban, északkeleten és az Északi-középhegységben még havazás, másutt gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék a valószínűbb. A déli óráktól már északkeleten is egyre inkább havas esőbe válthat a csapadék, de a hegyekben még ekkor is havazhat. Ismét számítani kell olvadó, de megmaradó hóréteg kialakulásával a térségben. A Dunántúlnak inkább csak a keleti (Duna felőli) területén fordul elő vegyes halmazállapotú szemerkélés, nyugaton csapadékmentes idő a valószínűbb. Általában +10, de északkeleten csak +3, délnyugaton +13 fok körüli maximumok várhatók. Többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgás lesz a jellemző, igaz nyugaton, délelőtt nyugaton még élénk, majd ott is gyengülő északnyugati szél fúj.

Éjszaka szélcsendes, borongós időben országszerte lehet kisebb eső, szemerkélés. Az északi megyékben és a hegyekben lehet még vegyes halmazállapotú csapadék, illetve hószállingózás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 2,

péntek délután 10,

szombat reggel 4 fok körül alakul.

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Nagyszombaton előreláthatólag borongós idővel indul a nap szórványosan kisebb esőkkel, záporokkal, a hegyekben vegyes halmazállapotú szemerkélésekkel. Napközben, északnyugat felől vékonyodhat a felhőzet, itt-ott a nap is átszűrődhet, de csak átmeneti napsütésben lehet bízni. Délutánra csökken a csapadékhajlam, de elvétve ekkor sem kizárt szemerkélés, futó zápor. Gyenge marad a légmozgás. Hideg lesz.