Napsütés, illetve változóan felhős égbolt jellemzi majd a somogyi időjárást. Jelentős csapadéktól nem kell tartani. Éjszaka a Dunántúlon fordulhat elő néhol kisebb zápor, és ott lesz felhősebb az ég, másutt megszűnnek a záporok, kelet felől lecsökken a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

vasárnap reggel 9,

vasárnap délután 18,

hétfő reggel 6 fok körül alakul.

Hideg fronthatás veheti igénybe az erre érzékenyek szervezetét. Fejfájás, erősödő migrén lehetnek a legáltalánosabb panaszok. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre már egészen kellemes időjárás alakulhat ki. Zömmel napsütés és 20 fok körüli hőmérséklet lehet a jellemző. Nyugaton, délnyugaton várható délutántól felhősödés, ott éjszaka kisebb eső is előfordulhat. Keleten egész nap tartós napsütésre lehet számítani. Mérsékelt, kissé élénk K-ies szél fúj.

- Kedden már nagy előrejelzési bizonytalanság mellett, ismét elromlani látszik az idő, mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat. A Tiszántúlon változóan felhős-napos, a Tiszától nyugatra erősen felhős, borongós időben lehet részünk, többfelé esővel. Keleten 20, nyugaton 15 fok körül alakulhat a maximum hőmérséklet.

- Szerdán is sok felhőre, csak időszakos napsütésre van kilátás, és bárhol az országban számítani lehet kisebb esőre, záporesőre, de délkeleten zivatar is lehet. Élénk É-ias szél mellett, továbbra is keleten, délkeleten várható az enyhébb, míg a Dunántúlon a hidegebb időjárás.

- Csütörtökön, a Dunántúlon már napos, száraz, keleten még felhős, elszórtan záporos, hűvös idő látszik valószínűbbnek. (forrás: eumet.hu)