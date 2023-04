Somogy megye térségében vasárnap ismét délelőtt és inkább csak az északkeleti országrészben lehet felhőzet vékonyodás, csökkenés. Ott foltokban szűrt napsütésben is lehet bízni, a párásság mellett. Másutt zártabb felhőzet, nyugaton borongós égbolt lesz jellemzőbb. Eső elsősorban a Dunántúlon eshet, de ott is fokozatosan elgyengül, ritkul a csapadék. Délután északkeleten is megnövekedhet a felhőzet. Országszerte felhős, borongós időben, elszórtan, de jellemzően a déli, délnyugati országrészben alakulhatnak ki záporok, délkeleten egy-két zivatar. Szombathoz képest kevesebb helyen valószínű csapadék. Továbbra is keleten várható az enyhébb, míg nyugaton a hidegebb idő. A Dunántúlom felélénkül, másutt mérsékelt marad az északira forduló szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 12,

vasárnap reggel 6,

vasárnap délután 11,

hétfő reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn, kedden és szerdán sem változik lényegesen időjárásunk jellege. Nyugaton hűvösebb, keleten enyhébb időben, változóan, de többnyire erősen felhős égbolt, helyenként időszakos napsütés mellett szórványosan záporok, keleten és délen egy-egy zivatar alakulhat ki.

forrás: eumet.hu, met.hu, köpönyeg.hu, windy.com