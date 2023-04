Délelőtt, nyugat felől fokozatosan szakadozik, vékonyodik, csökken a felhőzet, így egyre gyakrabban, és egyre hosszabb időszakokra süthet ki a nap. Csak elvétve fordulhat elő kisebb eső. Miközben a magasban marad a jellemzően hideg, addig a Dunántúlra, és a déli országrészbe a talaj közelében több fokkal magasabb hőmérsékletű levegő érkezik, ennek hatására labilizálódik a légkör.

Délután az ország délnyugati felén kifejezetten enyhe idő várható, ott helyenként 20 fok fölé melegedhet fel a levegő a mérsékelt D-ies légmozgásban. Északon és keleten várható hűvösebb.

Északnyugat felől terjeszkedve kezdetben északnyugaton, majd szerte a Dunántúlon, a Duna vonalában egyre többfelé pattanhatnak ki helyi záporok, zivatargócok. Erős vagy viharos szél csak zivatarok környezetében alakulhat ki. Adottak lesznek a feltételek az úgynevezett szupercellás, hevesebb zivatarok kialakulásához is. Keleten csak elvétve lehet itt-itt kisebb zápor az esti órákban.

Éjszaka elgyengülnek a csapadékgócok, a zivatarok megszűnnek, de elvétve előfordulhatnak gyenge záporok, főként az ország keleti felén. Változóan felhős marad az ég.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 8,

szombat délután 19,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap délelőtt a Dunántúlon, délután már keleten is kissé megélénkül az É-i szél. Napsütés, illetve változóan felhős ég mellett, elszórtan alakulhatnak ki gyenge záporok. A Duna vonalában és annak körülbelül 100 km-es környezetében lehetnek intenzívebb záporok is, melyeket dörgés, villámlás kísérhet. Az ország északkeleti felén is megenyhül az idő.

- Hétfőre és keddre már egészen kellemes időjárás körvonalazódik. Zömmel napsütés és 20 fok feletti hőmérséklet lehet a jellemző. Nyugaton, délnyugaton várható erősebben felhős ég, ott kisebb eső is előfordulhat. Mérsékelt, kissé élénk K-ÉK-i szél fúj.

- Szerdán már nagy előrejelzési bizonytalanság mellett, még tovább melegedhet a levegő, és nagyrészt napos, kora-nyári időben lehet részünk, gyenge légmozgással. A hőmérséklet helyenként megközelítheti a 25 fokot. Délután az északi határszélen nem kizárt egy-egy zápor. forrás: eumet.hu