Egész nap marad az erősen felhős égbolt, bár időről-időre kissé elvékonyodhat a felhőzet, és a nap is előbukkanhat. Kisebb záporok bárhol kialakulhatnak. Előreláthatólag délnyugaton és északkeleten várhatók gyakrabban záporok, ott akár az ég is megdörrenhet.

Éjszaka marad az erősen felhős ég, szórványosan kisebb esőkkel.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 7,

szombat délután 14,

vasárnap reggel 7 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap is még térségünkben marad a hidegfront. A nap nagy részén erősen felhős idő várható, időszakosan kisebb esőkkel. Délután már helyenként, elsősorban a Dunántúlon naposabbra fordulhat az idő. Az ÉNY-i szél az ország nyugati felén újból megerősödik. Tovább csökken a hőmérséklet.

- Hétfőn és kedden, nyugaton, illetve keleten viharos É-i szél, és néhány fokkal még hidegebb levegő érkezése valószínű. Változó felhőzet melletti napos időszakokban is lehet bízni. Főként hétfőn, a középső országrészben szórványosan kisebb záporok is kialakulhatnak. Visszatérnek a hajnali fagyok.

- Szerdán hajnalban országszerte fagyra kell készülni. Jelentősen mérséklődik a szél. Változóan felhős-napos idő ígérkezik, említést érdemlő csapadék nélkül.

- Csütörtökön hajnalban még sokfelé fagy, napközben gyenge légmozgás, erősen felhős égbolt, időszakos napsütés jellemezheti az időjárást. Számottevő csapadék nem valószínű. Enyhülés kezdődik. forrás: eumet.hu