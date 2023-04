Említést érdemlő csapadék nem valószínű, de elvétve kialakulhat gyenge zápor. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka eseménytelen idő, kevés felhő ígérkezik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 8,

szombat délután 18,

vasárnap reggel 7 fok körül alakul.

Érdemes a kellemes, tavaszi időjárást kihasználni, ugyanis a derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Próbáljunk minél több időt a szabadban tölteni, pihenni és feltöltődni a kevésbé barátságos időkre. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap kifejezetten kellemes hőmérsékletű, tavaszi idő várható. Délelőtt az ország nagy részén sok napsütés ígérkezik, majd délután nyugaton növekedni kezd a felhőzet. Délelőtt viszont keleten lehet felhősebb az ég, ott szórványosan kialakulhatnak záporok, délután egy-egy zivatar sem kizárt. Estétől a Dunántúlon, hajnalban, a középső országrészben is számítani lehet szórványosan kisebb esőre, nyugat felől megnövekszik a felhőzet.

- Hétfőn egy hidegfront alakítja időjárásunkat, emiatt alapvetően erősen felhős, borongós, hűvös idő várható esővel, záporokkal. Főként délen zivatar is kialakulhat. Nyugaton délutántól már ÉNY-ira fordul a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, másutt egész nap mérsékelt, élénk D-ies szél fúj. Északon várható a leghűvösebb, délnyugaton és északkeleten a legenyhébb idő.

- Kedden is marad az alapvetően erősen felhős, borongós idő, többfelé kisebb esővel, záporesővel. Eleinte az északnyugati szélcsatornában élénk, erős ÉNY-i szél fúj, majd a nap folyamán ez mérséklődik. Éjszaka újabb hidegfront érkezhet, ismét szélerősödéssel.

- Szerdán hűvös, az ország nyugati felén szeles, de napos idő ígérkezik, keleten mérsékeltebb légmozgás, viszont felhősebb idő a legvalószínűbb, ott szórványosan kisebb esőkkel, záporokkal. (forrás: eumet.hu)