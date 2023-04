További előrejelzésekért kattints a képre!

Estétől, nyugat felől mérsékelt vastagságú felhőzet sodródik a Dunántúl, majd éjjel már a középső, hajnalban a keleti országrész fölé is. Eközben, hajnalban, a nyugati határvidéken eleredhet az eső.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 17,

szerda reggel 4,

szerda délután 16,

csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő erős szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye! Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, az északnyugati megyék kivételével tovább melegszik a levegő. Élénk DDK-i szél mellett változó napsütés látszik valószínűbbnek. Ezzel szemben az északnyugati megyéket már elérheti egy hevesebb záporokat és szélerősödést hozó hidegfront széle. Délen, délnyugaton, a front előtt itt-ott +20 fok is lehet, míg északnyugaton inkább csak +11 fok körüli maximum ígérkezik.

- Péntekre - már jelentős előrejelzési bizonytalansággal terhelten, de a Dunántúl nyugati térségében kellemetlen, szeles, hűvös, borongós, esőkkel tarkított idő a valószínűbb. A középső országrészben is felhősebb égbolt, de még enyhe, a keleti térségben változó felhőzet melletti napsütéses és kellemes hőmérsékletű, helyenként a +20 fokot is elérő időre van kilátás. Estére átterjedhet a csapadékmező a középső, majd a keleti országrészre is.

Forrás: eumet.hu