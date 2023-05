Somogy megye térségében vasárnap újabb ciklon, illetve csapadékhullám érkezik nyugat felől terjeszkedő, kiadós esőkkel és feltámadó széllel. Keleten, északkeleten a délelőtt folyamán még vékonyabban felhős, kissé fülledt, magasabb hőmérsékletű idő a valószínűbb, de ott délután zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon és a középső országrészben ezzel szemben egész nap erősen felhős, borongós, az évszakhoz képest kifejezetten hideg, kellemetlen időjárású napra van kilátás. Már a reggeli órákban feltámad, és napközben erős lökések is kísérhetik a keleti szelet. Jelentős mennyiségű esőre van kilátásA déli és keleti országrészben pedig egy-egy zivatar adhat kis körzetben jelentős csapadékot. Éjszaka országszerte borús idő marad a jellemző, bár nyugaton már csökken a csapadékhajlam és a Nyugat-Dunántúl felett a felhőzet is vékonyodhat. A Dunától keletre további intenzív esőzés, a keleti országrészben is jelentős mennyiségű csapadék ígérkezik. A délkeleti határvidéken várható a legkevesebb eső a modelleredmények alapján.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 9,

vasárnap délután 13,

hétfő reggel 8 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn is még túlnyomórészt erősen felhős idő lesz. Tartós, kiadós eső már csak a keleti és déli megyékben, határvidéken valószínű, de szerte az országban lehetnek szórványosan kialakuló záporok, szemerkélések. Az északnyugati országrész felett vékonyodhat el, szakadozhat fel annyira a felhőzet, hogy kisüssön a nap is.