Délelőtt a Dunántúlon, a déli óráktól már a Tiszántúlon is erősödő É-i szél támad, míg a középső országrészben mérsékelt vagy élénk légmozgás ígérkezik jellemzőbbnek.

Elszórtan, legnagyobb eséllyel a nyugaton és keleten fújó szél összeáramlási-zónájában, azaz az ország középső 2/3-án és délen, hevesebb záporok, egy-két viharos zivatargóc is kialakulhat.

Északnyugaton várható az alacsonyabb, délkeleten a magasabb maximum hőmérséklet.

Este elcsendesednek, megszűnnek a csapadékgócok. A szakadozott, mérsékelt vastagságú felhőzet fokozatosan csökken. Nyugaton és keleten erős É-i szél fúj.

Éjjel eloszlik a gomolyfelhőzet, marad a szeles idő, továbbra is a középső országrészben várható mérsékeltebb légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök délután 24,

péntek reggel 13,

péntek délután 23,

szombat reggel 13 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Nyárias, kellemes hőmérsékletű időre számíthatunk. A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton napsütéses, olykor mérsékelten felhős idő a legvalószínűbb. Keleten és a nyugati határszélen továbbra is élénk, olykor erős É-ias szél fúj, míg a középső országrészben gyenge marad a légmozgás. Egy-egy gyenge záporeső a délután folyamán, előreláthatólag főként az ország középső sávjában, illetve délen alakulhat ki.

- Vasárnap is alapvetően napsütéses idő várható. A légmozgás szerte az országban legyengül. A délután folyamán ezen a napon is várható gomolyképződés, melyből elszórtan, országszerte, de összességében kevés helyet érintően kialakulhatnak záporok, zivatargócok.

- Hétfőre – egyelőre nagy előrejelzési bizonytalansággal, de – még labilisabb légköri helyzet kialakulása körvonalazódik egy hazánkat északról megközelítő frontnak köszönhetően. Marad a koranyárias hőmérséklet, de országszerte erős gomolyfelhősödések zavarhatják meg időről-időre a napsütést és az elmúlt napokhoz kepést többfelé alakulhat ki hevesebb zápor, zivatargóc. Továbbra sem esik mindenhol az országban.

- Keddre egyelőre napos-gomolyfelhős időben ismét kevesebb helyet érintően, de szerte az országban előforduló helyi záporokkal, zivatargócokkal tarkított idő kialakulása körvonalazódik.

- Szerdán egyelőre az a legvalószínűbb, hogy csökken a záporhajlam, bár elvétve ezen a napon sem kizárható futó, gyenge csapadék előfordulása. forrás: eumet.hu