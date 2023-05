Szerdán délelőtt általában napos, a Dunántúl fölött mérsékelten felhős, fátyolfelhős idő lesz jellemzőbb.

A hűvös/hideg hajnalt követően átlagos közeli, kellemesen enyhe maximum hőmérséklet várható.



Délután, nyugat felől erőteljesebb felhősödés, gomolyképződés zavarhatja meg a napsütést. A keleti országrész felett maradhat zavartalanabb a napsütés.

Elszórtan, összességében kevés helyet érintően, nagyobb valószínűséggel a nyugati határvidéken és a középső országrészben záporok is kialakulnak.

Éjjel nyugaton felhősebb, keleten derültebb égbolt lesz jellemző. A nyugati, délnyugati határvidéken lehet kisebb eső, szemerkélés, másutt nem valószínű csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 17,

szerda reggel 5,

szerda délután 18,

csütörtök reggel 8 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Az erősödő nappali felmelegedés és a sok napsütés pozitívan befolyásolja hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni. Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, délnyugat felől eléri hazánkat egy mediterrán ciklon. Nagyobbrészt erősen felhős, borongós időjárást okoz, az északkeleti, keleti országrész felett lehet még változó felhőzet mellett bujkáló napsütés is. A ciklonnal érkező csapadék eloszlása, útja és ezzel együtt a hőmérséklet alakulása továbbra is bizonytalan. Az a valószínűbb, hogy estig főként csak az ország délnyugati harmadán esik, így ott várható jelentősebb hőmérséklet csökkenés is. Élénk, délnyugaton erős DNY-i szél fúj. Éjjel terjeszkedik a csapadék kelet felé.

- Pénteken is alapvetően erősen felhős idő ígérkezik, a déli térségben szakadozhat rövid időszakokra a felhőtakaró. A szórványosabbá váló, de heves záporokkal, zivatargócokkal is tarkított csapadék átterjed az ország északkeleti felére is. A hőmérséklet szeszélyes eloszlásban, a csapadéktól függően 11 és 17 fok körül szóródik.