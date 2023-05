Keleten és a nyugati határszélen továbbra is élénk, olykor erős É-i szél fúj, míg a középső országrészben gyenge marad a légmozgás.

Délután a Dunántúlon várhatóan legyengül a szél, míg keleten ekkor is erős lökések kísérhetik. Alapvetően napos idő várható, de ismét növekvő gomolyfelhőzettel, majd abból kialakuló, szórványosan előforduló záporokkal, zivatargócokkal. Leginkább a délkeleti országrészben és a Duna-vonalában, de ott is inkább a déli szakaszon van esélye zivatarok kialakulásának, de másutt sem kizárható.

Este megszűnnek a csapadékgócok, kitisztul az ég. Keleten még élénk, erős É-i szél fúj, de mérséklődni kezd.

Éjszaka tovább mérséklődik a szél ereje a keleti országrészben is. Zömében csillagfényes, nyugodt idő ígérkezik. A keleti, délkeleti határszélen lehet több felhő, esetleg egy-két zápor.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 24,

szombat reggel 12,

szombat délután 22,

vasárnap reggel 11 fok körül alakul.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap is alapvetően napsütéses idő várható. A légmozgás szerte az országban legyengül. Délután felhőtlenebb égbolt a valószínűbb, keleten lehet gyenge felhőzet, míg délután ezen a napon is várható gomolyképződés, melyből elszórtan, országszerte, de összességében kevés helyet érintően kialakulhatnak záporok, zivatargócok.

- Hétfőn előreláthatólag marad a kora nyárias hőmérséklet. A napsütést időről-időre országszerte erős gomolyfelhősödések zavarhatják meg, és az elmúlt napokhoz kepést többfelé alakulhat ki hevesebb zápor, zivatargóc. Továbbra sem esik mindenhol az országban.

- Keddre egyelőre napsütéses, gyengébben gomolyfelhős időben ismét kevesebb helyet érintően, de szerte az országban előforduló helyi záporokkal, zivatargócokkal tarkított idő kialakulása körvonalazódik.

- Szerdán erősödő É-i szél támadhat, ami pár fokkal alacsonyabb hőmérsékletű és alacsonyabb nedvességtartalmú levegőt sodorhat a térségbe. Csökken a záporhajlam, bár elvétve ezen a napon sem kizárható futó, gyenge csapadék előfordulása. forrás: eumet.hu