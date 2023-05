Országszerte számítani kell ismét esőre, záporokra. A Nyugat-Dunántúlon várható a legtöbb csapadék, 20-45 mm. Élénk szél fúj majd. Nyugaton lesz a leghűvösebb, 13-15 fok. Éjszaka észak felé elhagyja országunkat a csapadékzóna, így fokozatosan elgyengül, megszűnik az eső. Itt-ott azonban hajnalban is előfordulhat kisebb zápor. Helyenként elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. Mérséklődik a szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 11,

kedd délután 14,

szerda reggel 12 fok körül alakul.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán előreláthatólag folytatódik az erősen felhős, borongós, csapadékos időjárás. Elsősorban az ország keleti felén várhatók záporok, zivatarok, és enyhébb idő, a Dunántúlon hideg, erős, viharos É-i szél mellett napközben legfeljebb csak kisebb, éjszaka kiadósabb csendes eső valószínű.

- Csütörtökön szerte az országban hideg idő ígérkezik, további, de már kisebb esőkkel, szemerkélésekkel, szitálással. Nyugaton, ahol erős marad az É-i szél, várhatóan a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet, míg délkeleten 15 fok is lehet.

- Pénteken kelet felől tartós melegedés kezdődik, így a Tiszántúlon már 20 fok feletti maximumokra számíthatnak az ottélők, míg nyugaton még jellemzően 15 fok alatt marad a hőmérséklet. Változóan felhős-napos időben, szórványosan alakulhatnak ki gyenge záporok, keleten egy-egy zivatar is, de már jóval kevesebb helyen hullik csapadék, mint az előző napokban.

- Szombattól országszerte 20 fok feletti, helyenként a 25 fokot is elérő, kellemes hőmérsékletű, de fülledt, változóan napos-felhős, főként délutánonként szórványos záporokkal, zivatarokkal tarkított időszak elkezdődése a legvalószínűbb. (forrás: eumet.hu)