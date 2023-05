Somogy megye térségében vasárnap, napkeltét követően gyorsan eloszlik a foltokban előforduló párásság. Délelőtt ismét szikrázó napsütés lesz jellemző. Mérsékelt keleties szél fúj. Délután kora nyárias hőmérsékletű időben ismét megszaporodnak a gomolyfelhők, de alapvetően napos, kellemes időnk lesz. A felhőzetből, késő délután, este előfordulhat itt-ott rövid zápor, kisebb eséllyel mérsékelt zivatargóc is, de ismét csak kevés helyet érint csapadék. Előreláthatólag az Északi-középhegység térségében és a déli, délkeleti megyékben lesznek kialakulásukhoz a legkedvezőbb légköri feltételek.

Este még lehet elvétve egy-két csapadékgóc, de jellemzően tiszta égbolt, csökkenő gomolyfelhőzet várható. Éjszaka mindenütt megszűnik a csapadék, csillagfényes, nyugodt időjárás valószínű.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 13,

vasárnap délután 24,

hétfő reggel 13 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn és kedden folytatódik a meleg, fülledt, alapvetően napos, de gomolyfelhősödésekkel tarkított időjárás, főként délutánonként szórványos záporokkal, zivatarokkal. Továbbra is csak kis körzeteket érint a csapadék, többségében csapadékmentesen telnek a napok. Országszerte 25 fok körül alakulnak a maximumok. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, többnyire keleties irányú, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. Reggelenként pára-, néhol ködfoltok is kialakulhatnak különösen, ahol előző nap előfordul eső.

Kedd este, az északnyugati országrészben hevesebb zivatarok kialakulásához is kedvezővé válhat a légköri helyzet, de ennek előrejelzése még igen bizonytalan.