A délután folyamán, a Tisza vonalában már kialakulhatnak záporok, zivatargócok is, míg keletebbre ezúttal kicsi az esélye csapadéknak. Délkeleten 23 fok is lehet délután. A Tiszától nyugatra élénk, a déli térségben erősebb délkeleti szél fúj. Erősebben felhős, de még enyhe, 20 fok körüli hőmérsékletű idő várható. A délután folyamán szórványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. Heves gócok is lehetnek.

A Dunántúlon, főként annak nyugati felén borongós idő a valószínűbb csendesebb esőkkel és alacsonyabb, 15 fok körüli hőmérséklettel. A nap nagyobb részében mérsékelt lesz a légmozgás, estétől élénkülhet az északi szél. Éjszaka, a Dunántúlon élénk, olykor erős északi szél fúj, és borús, esős idő valószínű. A Duna-Tisza közén mérsékeltebb, változó irányú légmozgás mellett, erősen felhős időben elszórtan fordul elő kisebb záporeső. A Tiszántúl fölött szakadozottabb, el-elvékonyodó felhőtakaró és csapadékmentes idő a valószínűbb élénkülő, északira forduló széllel.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő délután 20,

kedd reggel 10,

kedd délután 17,

szerda reggel 12 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán még a térségben marad a ciklon, így folytatódik a változékony idő. Időről-időre felélénkülő, nyugaton és keleten É-i, a középső országrész déli részén D-ies szél fúj. Zömében felhős ég várható, itt-ott átmenetileg felszakadozó felhőzettel. Északnyugaton lehet tartósabb eső, hűvösebb idő, míg az ország délkeleti ?-én még várhatóan enyhe marad az idő. Záporok szerte az országban előfordulhatnak a nap folyamán, de nagyobb számban valószínűek a déli órákat követően. A Duna-Tisza közén lehetnek hevesebb záporok, illetve ott zivatargócok is kipattanhatnak.