Elszórtan, összességében kevés helyet érintően és elsősorban a délután folyamán kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatargóc is.

Az északnyugati határvidék felett egész nap, majd a délutáni időszakban már az északi határvidék felett is erősebben felhős idő a valószínűbb. Szórványos, de ismétlődő záporok, esők alakulhatnak ki, illetve ezen a területen a hőmérséklet is alacsonyabb marad.

Éjjel országszerte változóan, hol szakadozottabban, hol zártabban felhős égbolt valószínű. Elszórtan záporok is előfordulhatnak, de csak rövid ideig tartó, gyenge intenzitásúak. Gyenge marad a légmozgás.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 22,

szombat reggel 10,

szombat délután 22,

vasárnap reggel 12 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Több órás napsütésre, kellemes, tavaszias időre számíthatunk. A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnapra alapvetően napos idő látszik kialakulni, de a magas páratartalmú, fülledt időben labilis légköri helyzet várható. A napsütést időről-időre megnövekvő gomolyfelhősödés zavarja meg, melyből szórványosan záporok, zivatargócok alakulnak ki. Heves zivataroknak is megvan a veszélye, melyekre elsősorban a délután folyamán van esély.

- Hétfőn - már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - mérsékelt hidegfront alakíthatja az időjárást. Élénkebb É-i szélben, változó felhőzetre, nyugaton kevesebb, keleten több napsütésre és szórványosan előforduló, de gyenge záporokra van most kilátás hőmérséklet csökkenéssel.

- Keddre változóan napos-felhős idő és kissé alacsonyabb hőmérséklet ígérkezik. Főként a déli országrészben látszik esély szórványos záporokra.

- Szerdán előreláthatólag egy mediterrán ciklon előoldalán érkező melegfront hoz élénk D-i szelet, de nyugat felől felhősödést is. Napsütés inkább csak keleten valószínű, míg a nyugati határvidéket már egy esőmező is elérheti a nap folyamán. forrás: eumet.hu