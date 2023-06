Tovább melegszik a levegő, akár az év eddigi legmelegebb napjai is jöhetnek. A hőmérséklet már eléri, helyenként kevéssel meg is haladja a 30 fokot. Csapadék nem várható. Gyenge marad a légmozgás.

Éjszaka folytatódik az eseménytelen időjárás. Enyhül a hajnal, egyre kevésbé hűl le a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 15,

hétfő délután 28,

kedd reggel 16 fok körül alakul.

A légkör magasabb szintjein folytatódik a melegedés, emiatt melegfronti hatások tapasztalhatók. Leginkább fejfájás, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden is döntően 30, vagy kevéssel 30 fok feletti maximumokra készülhetünk, sok napsütéssel. Estére azonban egy gyenge hidegfront súrolja észak felől hazánkat, melynek hatására délutántól északon, északkeleten egyre többfelé alakulhatnak ki szórványosan zivatarok. Helyenként heves zivatar is lehet. Éjszaka itt-ott északnyugaton is előfordulhat zivatar.

- Szerdán az ország túlnyomó részén folytatódik a kánikula, napsütéssel. A napsütés azonban nem lesz zavartalan, mérsékelt felhősödések zavarhatják meg azt. Délelőtt általában nem várható csapadék, délután is csak elvétve, este és éjszaka viszont már többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Egy-egy heves zivatar is lehet.

- Csütörtökön már jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalanság mellett, eleinte az ország egy jelentős részén erősen felhős, majd egyre inkább napos idő alakul ki. Még marad a kánikula. Éjszaka újabb hidegfront közelítheti meg térségünket, hatására a Dunántúlon, annak is inkább az északi felén ismét kialakulhatnak zivatarok, itt-ott heves zivatar is.

- Pénteken változóan felhős-napos, de még döntően továbbra is meleg időre készülhetünk. Északnyugaton délelőtt is előfordulhatnak szórványosan zivatarok, késő délután, este viszont megérkezik az újabb hidegfront. Hatására a Dunántúlon sokfelé alakulhatnak ki heves zivatarok, nagy mennyiségű esővel. Az éjszaka folyamán az ország többi részén is várhatók záporok, valamint zivatarok, de kisebb eséllyel lehetnek heves események. A Dunántúlon estétől megerősödik az ÉNY-i szél. Vegyük figyelembe, hogy itt már nagy az előrejelzés bizonytalansága!

- Szombaton előreláthatólag már hidegfront mögötti napos, mérsékelten meleg, tiszta időben lehet részünk, a Dunántúlon élénk, erős ÉNY-i széllel. Északon, északkeleten helyenként előfordulhat délután egy-egy heves zivatar. (forrás: eumet.hu)