A Dunántúlon már a délelőtti óráktól zártabb lesz a felhőzet. Elvétve már ekkor is előfordulnak záporok, majd a déli órákhoz közeledve már növekvő eséllyel, többfelé alakulnak ki záporok, heves zivatargócok is. Az északnyugati, nyugati határszélen kifejezetten hűvösnek ígérkezik a délután, több fokkal 20 fok alatt maradhat a maximum érték.

Eközben a középső és keleti országrészben délelőtt még változó felhőzet melletti napsütés, mérsékelten, kellemesen meleg idő várható. Keleten valószínű kevesebb felhő, míg a középső országrészben erősebb felhősödések melletti napsütés lesz jellemzőbb. A középső országrészben a délután folyamán, keleten inkább késő délután, este nő meg az esélye szórványos záporok, zivatargócok kialakulásának.

Heves, felhőszakadással, jéggel kísért zivatargócok kialakulásának is megvan a veszélye!

Éjszaka kelet felé vonul a záporokat, zivatarokat adó csapadékmező, mögötte, nyugaton csökken a csapadékhajlam, kissé vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, de összességében felhős marad az égbolt és egy-egy zápor ekkor is előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap délután 23,

hétfő reggel 13,

hétfő délután 21,

kedd reggel 14 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Nyárias, kellemes hőmérsékletű időre számíthatunk. A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden egy sekély ciklon alakítja időjárásunkat kettős fronthatással. Nyugaton É-i légmozgás mellett átmeneti szakadozottabban felhős időszakok melletti változó napsütésre és emellett szórványosan kialakuló zivatarokra van kilátás, míg az ország keleti felén D-i légmozgás és jellemzően felhős égbolt mellett érkeznek szórványosan előforduló záporok, zivatarok. Heves felhőszakadások is előfordulhatnak a délután folyamán.

- Szerdától péntekig – már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de - előreláthatólag térségünkben marad a labilis légköri helyzetet okozó sekély ciklon. Jellemzően erősen, időnként szakadozottabban felhős égbolt mellett inkább csak időszakos napsütésre van kilátás, viszont gyakoriak lesznek a szórványosan kialakuló csapadékgócok melyek többnyire záporok, heves zivatarok formájában fordulnak elő, de helyenként egy-két ilyen góc több órán át tartó, csendesebb esőbe is fordulhat. A csapadék eloszlása igen szeszélyes lesz, nem mindenhol esik, illetve lehetnek területek, ahol jelentős mennyiség hullik le.

- Jövő hétvégére kissé szárazabbra fordulhat a légköri helyzet. Északkelet felől élénkülő É-i szél hozhat szárazabb légtömeget. Több napsütésre van kilátás, de a nyugati és déli országrészben még ekkor is kedvezőnek látszanak a légköri feltételek záporok, zivatargócok kialakulásához, igaz kevesebb helyet érintően, mint a megelőző napokon. forrás: eumet.hu