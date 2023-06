Csapadék nem várható a nap folyamán. A légmozgás gyenge, vagy mérsékelt lesz. Jelentősen emelkedik a hőmérséklet, de általában még nem éri el a 30 fokot. Éjszaka csillagfényes, eseménytelen idő várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 12,

vasárnap délután 28,

hétfő reggel 14 fok körül alakul.

A légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt melegfronti hatások tapasztalhatók; fejfájás, vérnyomásváltozás jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn is napos időre számíthatunk. Tovább melegszik a levegő. A hőmérséklet az északi, északkeleti országrész kivételével már eléri, helyenként kevéssel meg is haladja a 30 fokot. Délután a nyugati országrészben, illetve az Északi középhegység térségében kialakulhat egy-egy zivatar, mely nyugaton heves is lehet.

- Kedden is döntően 30, vagy kevéssel 30 fok feletti maximumokra készülhetünk, sok napsütéssel. Estére azonban egy gyenge hidegfront érheti el hazánkat, melyből délután egyre többfelé alakulhatnak ki szórványosan zivatarok. Helyenként heves zivatar is lehet.

- Szerdán az ország túlnyomó részén folytatódik a kánikula, de a napsütés nem lesz zavartalan, mérsékelt felhősödések zavarhatják azt. Főként délután, elszórtan ismét kialakulhatnak záporok, valamint zivatarok, illetve egy-egy heves zivatar is.

- Csütörtökön jelentősen megnövekvő előrejelzési bizonytalansággal, egy közeledő hidegfront hatására már nagyobb területen alakulhatnak ki heves zivatarok az országban. Alapvetően napos idő ígérkezik kánikulával, de a napsütést felhősödések, illetve az említett zivatarok zavarhatják meg.

- Pénteken egy hidegfront haladhat át hazánk felett, megerősödő ÉNY-i széllel, és a front előtt, valamint a front mentén szórványosan heves zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugaton visszaesik a hőmérséklet, keleten, délkeleten előreláthatólag még magas maradhat a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)