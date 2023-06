Somogy megye térségében kedden hűvös lesz a hajnal, jellemzően 10 fok köré várható a minimum hőmérséklet, de az északi fagyzugokban akár 5 fok közelébe is hűlhet a levegő.

Általában napos vagy derült égbolt várható reggel és a délelőtt folyamán. A keleti és az északnyugati határszélen lehet mérsékelt felhőzet. A Tiszántúlon mérsékelt, másutt gyenge északkeleti légmozgás lesz jellemző. A tiszta időben erős UV-sugárzással kell számolni!

Délután is marad a szikrázó napsütés, többnyire felhő is alig lesz az égen. Az északnyugati országrész fölött lehet több gomolyfelhő, melyből elvétve futó zápor is kialakulhat. Ekkor már országszerte gyenge légmozgás valószínű.

Éjjel is zömében csillagfényes, nyugodt idő várható. Az északnyugati országrész fölött maradhat meg a mérsékelt felhőzet, melyből itt-ott továbbra is előfordulhat zápor, kisebb eső. A derült tájakon ismét meglehetősen friss lesz a hajnali hőmérséklet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 12,

kedd délután 21,

szerda reggel 11 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán országszerte gyenge légmozgás mellett, mérsékelten felhős és napos időszakok és területek váltakozása ígérkezik. Az északi országrészben várható több napsütés, míg délen a tartósabb felhőzet. Elvétve előfordulhat futó, gyenge zápor. Továbbra is az évszakos átlagnál pár fokkal hűvösebb idő valószínű.