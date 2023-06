Somogy megye térségében pénteken ismét egy sekély ciklon okoz labilitást, és választja ketté hazánk időjárását: nyugaton derült, keleten erősebben felhős égbolt várható. A keleti országrészt borító felhőzet a nap folyamán szakadozhat, gomolyosodhat.

Délelőtt elsősorban a keleti határvidék fordulhat elő szórványosan gyenge eső, záporeső, majd délután, a gomolyosodó felhőzetből már a teljes Tiszántúlon, illetve itt-ott a Duna-Tisza közén is lehetnek záporok, mérsékelt zivatargócok.

A Dunántúlon felélénkül az északnyugati szél másutt gyenge vagy mérsékelt légmozgás marad a jellemző.

Többnyire marad a mérsékelten meleg idő, de a keleti, délkeleti határvidéken, ahol tartós felhőzet mellett gyakoribb lehet a záporeső hűvösebb lesz a délután.

Este várhatóan keleten is ritkulnak, megszűnnek a záporok, éjjel már csak a keleti, északkeleti határvidéken ígérkezik zápor. A felhőzet továbbra is megmarad a Tiszántúl felett, míg nyugaton csillagfényes, derült égbolt várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 12,

péntek délután 23,

szombat reggel 12 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szombaton is marad a kettősség az időjárásban, de kissé javul a helyzet a keleti országrészben. A Dunántúlon zömében derült, illetve napos, a Duna vonalában már változóan napos-felhős, míg nagyjából az ország keleti felén változóan felhős idő várható, időszakos napsütéssel. Főként ebben az országrészben lehet számítani szórványosan kialakuló záporesőkre, illetve elvétve mérsékelt zivatarra is. A Dunántúlon legfeljebb elvétve fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor.