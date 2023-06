Somogy megye térségében hétfőre megszűnik a labilitás és a fülledtség. Friss, az ilyenkor szokásosnál körülbelül 5 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű napunk lesz. Délelőtt még a középső és keleti országrészben is erős északkeleti szél fúj, míg a Dunántúlon jellemzően gyenge, mérsékelt légmozgás lehet a jellemző. Délután a Tiszántúlon marad erős a szél, másutt mérsékeltebb légmozgás a valószínűbb. Alapvetően napos idő lesz, de mérsékelt felhősödések zavarhatják időnként és helyenként a napsugarakat. Az elmúlt napokhoz képest kis számban, de előfordulhat futó záporeső is, melyre a reggeli órákban délkeleten, a délutáni órákban a Dunántúl északi részén van leginkább esély. Éjjel keleten is mérséklődik, majd legyengül a szél. Változóan csillagfényes és mérsékelten felhős égbolt várható. Csapadék nem valószínű. Hűvös lesz a hajnal, jellemzően 10 fok köré várható a minimum hőmérséklet, de az északi fagyzugokban akár 5 fok közelébe is hűlhet a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 11,

hétfő délután 22,

kedd reggel 9 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden, szerdán országszerte gyenge, vagy mérsékelt légmozgás mellett, zömében napsütéses, de az évszakos átlagnál pár fokkal hűvösebb idő valószínű. A kialakuló gomolyfelhőkből csak elvétve fordulhat elő futó, gyenge zápor.

- Csütörtökön jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalanság mellett, délelőtt naposabb, délután erősebben gomolyfelhős idő kialakulása körvonalazódik. Marad a mérsékelten meleg idő, de kissé fokozódhat a fülledtség. A felhőzetből előreláthatólag a keleti és déli országrészben több helyen is kialakul záporeső és egy-két zivatar előfordulásához is kedvezővé válik a légköri helyzet.