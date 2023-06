A délutáni időszakban gomolyfelhősödések adhatnak időszakosan árnyékot, de ekkor is a napsütés marad túlsúlyban. Elvétve ugyan nem kizárható egy-két helyi, futó zápor, mérsékelt zivatargóc kialakulása a délután folyamán, de alapvetően még csapadékmentesen telik az idő az ország túlnyomó részén.

A korábban várt hidegfront érkezése most kevéssé valószínű, így az estére körvonalazódó heves zivatarok esélye is jelentősen lecsökkent. Éjjel zömmel csillagfényes, itt-ott gyengén felhős, enyhe időre készülhetünk jelentősebb légköri esemény nélkül.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő délután 28,

kedd reggel 16,

kedd délután 30,

szerda reggel 18 fok körül alakul.

A légkör magasabb szintjein folytatódik a melegedés, emiatt melegfronti hatások tapasztalhatók. Leginkább fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz főként a déli, kora délutáni órákban. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán folytatódik a kánikula sok napsütéssel, 30 fok körüli, sokfelé a feletti hőmérséklettel. A délután folyamán már jelentősebb gomolyfelhősödések zavarhatják meg a napsütést, melyekből estig csak elvétve, főként északon, valószínű zivatar kialakulása. Este és éjszaka viszont már többfelé számíthatunk záporok, heves zivatarok előfordulására. Egy-egy komoly felhőszakadás is előfordulhat. Legnagyobb eséllyel az északi országrészben és nagyjából a Duna vonalától keletre várhatóak a komolyabb viharok.

- Csütörtökre már jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalanság mellett, egyelőre egy nyugodtabb időjárású, többnyire napsütéses nap körvonalazódik. Reggel, keleten még lehet pár gyengülő zápor, majd a délután folyamán is elsősorban a Tiszántúl térségében alakulhat ki egy-két zivatargóc az alapvetően napos-gomolyfelhős időben. Éjszaka hidegfront közelítheti meg térségünket észak felől. Hatására az északi határvidéken alakulhatnak ki zivatarok, itt-ott heves zivatar is.

- Pénteken most túlnyomórészt napos, majd gomolyfelhős, fülledt idő valószínű felhős-napos, de még döntően továbbra is meleg, fülledt időre készülhetünk. Északnyugaton délelőtt is előfordulhatnak szórványosan itt-ott zivatargócok, majd délután már az ország északi felén is többfelé kipattanhat egy-egy zivatar. Estére hidegfront érkezése körvonalazódik: észak, északnyugat felől terjeszkedve erős, felhőszakadással, jéggel, szélviharral kísért zivatarok kialakulásának is kedvező légköri feltételek kialakulása valószínű. Vegyük figyelembe, hogy itt már nagy az előrejelzés bizonytalansága!

- Szombaton előreláthatólag hidegfront alakítja az időjárást. A Dunántúlon és keleten is élénk, erős ÉNY-i szél ígérkezik, miközben erősebben és szakadozottabban felhős égbolt mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. A keleti országrészben valószínű még elég energia heves zivatarokhoz, míg a középső és nyugati térségben inkább csak gyenge záporokra van kilátás.

- Vasárnapra egyelőre igen bizonytalanul, de kiadósabb csapadék érkezése és jelentősebb hőmérséklet csökkenés körvonalazódik. (forrás: eumet.hu)