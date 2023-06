Szerdán még felhős idővel indul a nap, de észak felől már a kora délelőtti óráktól kezdődően, fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen kisüt a nap. A déli, délnyugati határmegyék felett maradhat még délután is sok a felhő.

Egész nap előfordulhat kisebb eső, zápor. Továbbra is szórványosan, de persze a felhősebb déli területeken nagyobb eséllyel. A délután folyamán, a keleti, északkeleti határmegyékben zivatar is kipattanhat, akár hevesebb góc is kialakulhat.

Többnyire mérsékelt, az ország ÉNY-DK irányú középső sávjában élénk ÉNY-i szél fúj.

Mérsékelten meleg, inkább hűvös napra készülhetünk. A szél rontja a hőérzetet.

Estére a déli országrész felett is lecsökken a felhőzet, országszerte kitisztul az ég. Legyengül a légmozgás. Éjszaka többségében csillagfényes, nyugodt idő ígérkezik. Az északkeleti országrész felett lehet mérsékelt felhősödés. A front mögötti szélcsendes időben gyorsan hűl a levegő, hűvös lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 22,

szerda reggel 14,

szerda délután 22,

csütörtök reggel 12 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. Forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, pénteken napsütéses, kellemes, melegedő idő valószínű. Péntek késő délutánig csapadékmentes idő várható, de péntek este, északnyugat felől hidegfront közelít. A fokozódó fülledtséget előreláthatólag a Dunántúl térségében késő estétől kialakuló zivatargócok szakítják meg. Éjszaka, a front várhatóan megtorpan a nyugati országrész felett, keleten még marad a nyugodt, fülledt idő.

Forrás: eumet.hu