Kedden északnyugat felől terjeszkedő, erős, hullámzó hidegfront határozza meg időjárásunkat. Az északnyugati megyékben egész nap erősen felhős időre és ismétlődő esőkre, zivatargócokra van kilátás. Északnyugatira fordul és élénkül a szél. A délután folyamán viharos, szélviharral, felhőszakadással kísért zivatargóc előfordulásával is számolni kell. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, 20-25 fok köré várható a maximum érték.

Az esti órákra előreláthatólag megszűnik a csapadékhajlam, kitisztul az égbolt, kisüt a nap.



Az ország nagy részén még fülledt, meleg, változóan napos-felhős, a délutáni időszakban erősebben felhős idő a legvalószínűbb élénk délnyugati széllel. Délkeleten még tikkasztó meleg, 35-37 fok valószínű.

Délelőtt és a délután első felében még kevésbé van esélye csapadék előfordulásának, majd nő az esélye záporok, zivatargócok szórványos kialakulásának. Heves, felhőszakadással, jéggel, szélviharral kísért zivatarok is kialakulhatnak. A leghevesebb események a keleti országrészben a legvalószínűbbek.

Este a keleti, délkeleti térségben még lehetnek zivatarok, majd lenyugszik a légkör, kitisztul az ég, miközben nyugat felől újabb csapadékot adó felhősáv éri el az országot. Az éjszaka első felében délnyugaton, majd a Dunántúl más területein is előfordulhatnak záporok, zivatargócok, majd éjfélt követően a szórványos csapadék átterjedhet a középső és keleti országrészre is. Kezdetben a Dunántúlon, hajnalban már a középső országrészben is erős lökésekkel kísért északnyugati szél támad.

Orvosmeteorológia Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. Forrás: koponyeg.hu

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő délután 34,

kedd reggel 18,

kedd délután 29,

szerda reggel 15 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán erősen felhős, borongós, hűvös idő várható, szórványosan esővel, záporokkal, néhol, nagyobb eséllyel délkeleten egy-egy zivatarral. Csak rövid időszakokra, főként keleten, délkeleten süthet ki a nap. Sokfelé fúj erős É-i szél, északkeleten várható mérsékeltebb légmozgás, de a délután folyamán ott is felélénkülhet a szél.

- Csütörtökre kelet felé elvonul a front, mögötte kitisztul az ég, kisüt a nap, legyengül a légmozgás, visszatér a nyári hőmérséklet. Keleten, északkeleten délelőtt még előfordulhat eső, élénk maradhat az É-i szél, majd délután már ott is kisüt a nap.

- Pénteken és szombaton napközben - jelentősen növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - napos, gomolyfelhős, melegedő idő a legvalószínűbb mérsékelt D-ies légmozgással, erős UV sugárzással. Szombaton fokozódó fülledtséggel. Szombat estére, éjszakára egy újabb hidegfront érkezése körvonalazódik északnyugat felől terjeszkedő zivatarokkal.