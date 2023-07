Délelőtt országszerte felhős idő lesz jellemző, a Tiszántúl térségében lehet időszakos, szűrt napsütés. Egy kiadós záporokat, esőket és szórványosan zivatarokat is adó csapadékmező terjeszkedik NY-K irányban. A Tiszántúlt a késő délelőtti, déli órákban éri el várhatóan.

Délután nyugat felől csökken a csapadékhajlam. A Dunántúlon, majd késő délutánra a középső országrészben is felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A Tiszántúlon ekkor válik gyakoribbá az eső, zápor, zivatargócok kialakulása. Egy-egy heves, felhőszakadással, jéggel, szélviharral kísért zivatarnak is kedvezőek lesznek a légköri feltételek! Élénk, meg-megerősödő ÉNY-i szél fúj.

A hőmérséklet az ország túlnyomó részén visszaesik, az eső ideje alatt kifejezetten hűvös lesz, majd a nap előbukkanását követően ismét melegszik. A Tiszántúlon, különösen délkeleten délelőtt még fülledt, meleg idővel kell számolni.

Este kelet felé elvonul a csapadékmező, mögötte változóan, szakadozottan felhős égbolt lesz jellemző időszakos napsütéssel. Elvétve még előfordul itt-ott záporeső, de tartós, jelentős csapadék már nem valószínű. Mérsékelt, olykor élénk szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 30,

vasárnap reggel 19,

vasárnap délután 25,

hétfő reggel 17 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A kánikula okozhat egészségügyi problémákat. A tartós hőség leginkább az időseket, és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn front mögötti szeles, nagyobbrészt napsütéses, de időnként felhősebb, kellemes hőmérsékletű idő valószínű. Elvétve előfordulhat még egy-két kis körzetet érintő zápor.

- Kedden változó vastagságú, az ország nagyobb részén elvékonyodó, felszakadozó felhőzet melletti szűrt napsütés, csapadékmentes, nyugodt idő a legvalószínűbb, 30 fok körüli maximumokkal. Az északnyugati határvidék felett lehet tartósabb felhőzet, melyből időszakosan záporok is kialakulhatnak, így abban a kistérségben a hőmérséklet is alacsonyabban tetőzhet. Éjszaka, északnyugatról délkelet felé haladva átterjedhet a csapadékfelhőzet a teljes ország fölé.

- Szerdára – már jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – délelőtt felhősebb, szórványosan záporos idő kialakulása körvonalazódik lassan emelkedő hőmérséklettel. Délutánra kissé csökkenhet a felhőzet, egyre többfelé előbújhat a nap is.

- A jövő hét második felének időjárása még nagy bizonytalansággal előrejelezhető. Egyelőre az látszik a legvalószínűbbnek, hogy egy hullámzó frontrendszer okozhat változékony, országon belül is jelentősen eltérő légköri helyzetet. Csütörtökön és pénteken még zömében változó napsütésben bízhatunk, de az északnyugati, nyugati térségben már mérsékeltebb melegre és szórványos záporokra van kilátás, míg a keleti, délkeleti térségben melegebb, sőt front előtti fülledt hőség kialakulása a valószínűbb.

Szombat délután ez a hullámzó frontrendszer átterjedhet a keleti országrészre is, nyugaton csendesebb esőket, keleten viharos zivatarokat okozva, majd vasárnap országszerte hűvösebb, szelesebb, csapadékosabb időt okozhat. forrás: eumet.hu