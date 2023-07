Délelőtt többnyire mérsékelt, szakadozott, csökkenő felhőzet melletti napsütés várható. A déli megyék felett maradhat több felhő, ott valószínű időszakosabb, bujkálóbb napsütés. Elvétve ugyan előfordulhat zápor, de jelentős csapadék nem valószínű.

A kora délutáni időszakban megszaporodnak a felhők, országszerte időszakosabbá válik a napsütés. A Nyugat-Dunántúl elszórtan kialakulhat zápor, zivatargóc, másutt nem valószínű csapadék. A késő délutáni óráktól, eleinte a Dunántúl térségében, majd este és az éjszaka első felében már a középső és déli országrészben is kedvezővé válik a légköri helyzet hevesebb zivatarok kialakulásához. Továbbra is csak szórványosan esik, maradnak csapadékmentes területek is. Az északkeleti megyékben ezúttal kicsi a valószínűsége csapadék előfordulásának.

Éjszaka eleinte a déli határszélen lehet még elgyengülő zápor, zivatargóc, majd lenyugszik a légkör, kitisztul az ég. Hajnalban országszerte derült, felhőtlen égbolt várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 26,

szombat reggel 17,

szombat délután 27,

vasárnap reggel 16 fok körül alakul.

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnapra front mögötti tiszta, napsütéses időjárás körvonalazódik, 30 fok körüli mérsékelt kánikulával. Zivatarnak kicsi az esélye, de az éjszakai órákban, az északi országrészben elvétve előfordulhat egy-két góc.

- Hétfőn – már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - ciklon érkezhet a térségbe. A nap nagy részében még a melegfront és az azzal érkező fülledt, meleg levegő határozza meg várhatóan az időjárást. Napsütés, élénk D-i szél, fokozódó hőség ígérkezik. Előreláthatólag késő délután, este érheti el az északnyugati, majd az északi országrészt a zivatarokkal, széllel érkező hidegfront.

- Kedden hullámzó hidegfront okozhat napközben változóan napos-felhős, északon már felfrissülő, délen még kifejezetten fülledt időt, kora délutánig kisebb a valószínűsége csapadék előfordulásának, majd késő délutántól, nyugat felől terjeszkedve újabb hullámban érkezhet csapadék viharos zivatarokkal!

- Szerdára az elvonuló front mögött eleinte erősen szeles, változóan felhős-napos, mérsékelten, kellemesen meleg időjárás kialakulása a legvalószínűbb. Elvétve előfordulhat záporeső, de nem ígérkezik jellemzőnek a csapadék.

- Csütörtökre frontmentes, az északi térségben felhősebb, mérsékeltebben meleg, míg délen zavartalanabbul napos, meleg idő kialakulása körvonalazódik. Északon elszórtan kisebb eső is előfordulhat. forrás: eumet.hu