Nyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen és egyre tartósabban süt ki a nap. Délután a Tiszántúlon is szakadozik a felhőzet, de abban a térségben továbbra is kialakulnak zivatargócok. Heves, felhőszakadással kísért viharok kialakulásához is kedvezőek lehetnek még a légköri feltételek.

Északnyugaton kifejezetten hűvös (19-21), keleten, délkeleten kellemesen meleg (24-28) idő valószínű.

Éjszaka változóan felhős égbolt várható az ország fölé. A keleti országrészben elülnek a zivatarok, de az éjszaka folyamán, szórványosan, országszerte előfordulhat átmeneti záporeső

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 27,

szerda reggel 14,

szerda délután 23,

csütörtök reggel 15 fok körül alakul.

Hideg fronthatás van, így legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön reggel ismét lecsökken a felhőzet, napközben nagyrészt napos időre van kilátás, de időnkénti, mérsékelt felhősödésekkel tarkítva. Az északkeleti határvidéken még ezen a napon is kedvezőek maradnak a légköri feltételek egy-két zápor, illetve zivatargóc kialakulásához, melyekre elsősorban a délutáni, esti időszakban lehet számítani.