Somogy megye térségében szerdán hajnalban, északkeleten (kis eséllyel, elvétve északon máshol is) még lehet elgyengülő zápor, zivatargóc, majd délelőtt ezek megszűnnek. Folytatódik a fülledt, nagyon meleg idő. A napsütést már gyakoribb gomoly- és fátyolfelhősödés zavarhatja meg a nappali időszakban. Kezdetben gyenge lesz a légmozgás, majd a délután folyamán élénkülő, itt-ott olykor fel is erősödő északi szél támad. Késő délután eleinte elsősorban az északkeleti és az északnyugati határmegyékben alakulhatnak ki zivatargócok, majd az esti órákban a Dunántúl nyugati felén és a Tiszántúlon válik kedvezővé a légköri helyzet helyi zivatarok kialakulásához. Heves, felhőszakadással, jéggel, szélviharral kísért gócok is lehetnek! Az érintett területeken sem mindenhol esik, helyi csapadékgócok valószínűek. Éjszaka túlnyomórészt nyugodt, csillagfényes idő várható. A Tiszántúlon lenyugszik a légkör, kitisztul az égbolt. A Dunántúl déli és nyugati felén marad még labilitás, azaz zivatargócok kialakulásához kedvező helyet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 22,

szerda délután 34,

csütörtök reggel 20 fok körül alakul.

Gyenge hideg fronthatás várható, így tartós álmosságérzés jelentkezhet, és a vércukorszint is alacsonyabbá válhat. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, pénteken és szombaton kitart a hőség, bár csütörtökre néhány fokot visszaeshet a maximum hőmérséklet, majd ismét erősödő meleg valószínű. Nagyrészt napos, igazi nyaralóidő várható, de előfordulhat helyenként, átmenet záporeső, zivatar. Jellemzően a késő délutáni, éjszakai és hajnali órákban lesznek kedvezőek a légköri viszonyok csapadékgócok kialakulásához.

Délen, délkeleten várható a legmelegebb, ott a 35-38 fokos csúcsértékek a legvalószínűbbek. A légmozgás általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.