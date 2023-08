Délelőtt nyugaton is lecsökken a felhőzet, így napközben országszerte napos, időnként és helyenként mérsékelten felhős idő alakul ki.

Csapadék előfordulása összességében nem lesz jellemző, de szórványosan ezen a napon is kialakulhatnak záporok, esetleg gyenge zivatargócok. Ilyenre a legtöbb esély a délnyugati határvidék térségében látszik.

Tovább erősödik a nappali felmelegedés, de még mindig több fokkal elmarad a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól.

Este, majd éjszaka felhőtlen, vagy gyengén felhős, csillagfényes égbolt melletti nyugodt, eseménytelen idő várható. Még viszonylag hűvös lehet a hajnal, az északi fagyzugokban 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 15,

csütörtök délután 24,

péntek reggel 14 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken derült, szikrázóan napos időre készülhetünk és a hűvös hajnalt követően a hőmérséklet is az évszakos átlag közelébe emelkedik, de többnyire még 30 fok alá, köré valószínű. Általában gyenge vagy mérsékelt, a délutáni órákban kissé élénkebb É-ias szél fúj. Erős lesz az UV sugárzás!

- A hétvégén döntően napsütéses, csapadékmentes, jelentősen melegedő időre készülhetünk. Szombaton időnként és helyenként fátyolfelhőzet zavarhatja, szűrheti a napsugarakat. A hőmérséklet szombaton, délen már eléri, vasárnap sokfelé meg is haladhatja a 30 fokot. Várhatóan gyenge, változó irányú lesz a légmozgás. Visszatér az igazi strandidő.

forrás: eumet.hu, met.hu, windy.com