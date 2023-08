Délután északnyugat felől egy hidegfront éri el hazánkat, és felhőzet vastagodással, szélerősödéssel, esővel, záporokkal, helyenként zivatarral vonul át először északnyugaton, majd este szerte a Dunántúlon, éjjel keleten a front, és reggel már el is hagyja az országot.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 17,

kedd délután 29,

szerda reggel 14 fok körül alakul.

Kedden délutántól hidegfront érkezik, így a hidegfrontra érzékenyeknél legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán napsütéses, északnyugaton 24-25, az Alföldön 29-30 fok hőmérsékletű idő valószínű. Csapadék általában nem hullik, de az északkeleti határszélen nem kizárt egy-egy rövid zápor.

- Csütörtökön, pénteken és a hétvégén, egy lassú mozgású hullámzó hidegfront alakítja időjárásunkat. Emiatt változékony, országrészenként is jelentősen eltérő időre készülhetünk. Napsütés, eső, záporeső, zivatar egyaránt előfordulhat. A több napsütés csütörtökön, pénteken valószínű, ekkor nyugaton 25 fok alatti hűvös, míg keleten, délkeleten 33 – 35 fokos tikkasztó fülledt meleg a legvalószínűbb. A hétvégén már országszerte a felhők lehetnek túlsúlyban, ekkor számíthatunk a gyakoribb, több csapadékra is, és már keleten is lehűl a levegő. Azonban az előrejelzés ebben az időszakban már meglehetősen bizonytalan. (forrás: eumet.hu)