A maximum hőmérséklet ismét a délkeleti országrészben várható a legmagasabbnak, +35 fok fölötti értékek is lehetnek már abban a térségben. A napi középhőmérséklet is egyre nagyobb területen éri el a 27 fokot. Gyenge, változó irányú lesz a légmozgás. Az éjszaka folyamán, az ország északkeleti negyedén nő az esélye helyi zápor, illetve zivatargócok kialakulásának, míg az ország nagyobb, déli és nyugati ?-én nyugodt, csillagfényes, eseménytelen időjárás várható. Fülledt, enyhe lesz a hajnal. Északkeleten még ekkor is lehetnek csapadékgócok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 22,

kedd délután 34,

szerda reggel 22 fok körül alakul.

Hagyományos értelemben vett fronthatás nem terheli a szervezetünket, de közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás. Ilyenkor ugyanis rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés. Vigyázni kell, nehogy a test túlhevüljön, mert napszúrást, hőgutát okozhat. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, de a megfelelő faktorszámú naptej használata is szükséges lehet.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdától péntekig előreláthatólag kitart a hőség. Nagyrészt napos, igazi nyaralóidő várható, de szerdától ismét előfordulhat helyenként záporeső, zivatar. Jellemzően a késő délutáni, éjszakai és hajnali órákban lesznek kedvezőek a légköri viszonyok csapadékgócok kialakulásához.

Délen, délkeleten várható a legmelegebb, ott a 35-37 fokos csúcsértékek a legvalószínűbbek. A légmozgás általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.